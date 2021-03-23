Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa, Ferman hocayı kurtarabilecek mi?

Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un yayınlanan 55. bölüme ait fragmanda meydana gelen zincirleme kaza tüm hastaneyi harekete geçirir. Kalabalık bir asker konvoyunun zincirleme kaza geçirmesi sonucu tüm doktorlar yardıma koşar.

Olay yerine giden doktorlardan Ferman hoca, sapa alanda ayağının kaymasıyla bir tepeden yuvarlanır. Diğer hastalar ile ilgilenen hastane çalışanları ferman hocanın yokluğunu fark etmez. Hocasının ortada olmayışı yalnızca Ali Vefa'nın ilgisini çeker. Ferman hoca için çevrede arayışa çıkan Ali Vefa, imdadına yetişebilecek mi?

Öte yandan Ferman, yuvarlandığı yerde eli bir kayaya takılı kalır. Eli yeterince hasar gören Ferman hocanın akıllarda cerrahlık yetisini mi kaybedecek sorusu oluşur. Peki Ferman hoca ve asker konvoyundaki yararlılar zamanında kurtarılabilecek mi?

İşte Mucize Doktor 55. bölüm fragmanı...