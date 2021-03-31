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Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu el benim hayatım!"

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda talihsiz bir kaza geçiren Ferman hocanın elinin zarar görmesi ve cerrahlık kariyerinin sona ermesi konuşulurken, çılgın fikri herkesi şoke eder. İşte Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı...

Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bu el benim hayatım!"

Perşembe akşamlarının bol reytingli dizisi Mucize Doktor'un izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 56. bölüm fragmanı yayınlandı. Bir asker konvoyunun zincirleme kazaya karışması sonucu yardıma giden ekipten Ferman hocanın başına beklenmedik aksilikle gelir. Çok geç olmadan bulunan Ferman'ın eli yaralanması sonucu epeyce hasar görür. Ameliyata alınır ancak bu elle eskisi gibi mesleğini yapamayacağını öğrenir. 

Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı yayınlandı! Bu el benim hayatım!

Fakat Ferman, bu elin kendisinin hayatını olduğunu söyler ve eli için savaşmaktan vazgeçmez. Aklına gelen planı Ali Vefa'ya anlatır. Ali dahil herkes bu planın çok tehlikeli olduğunu söylese de, ikinci ameliyatına ayık halde giren Ferman, kendi ameliyatını kendisi yönetir. Çektiği acılı anların yansıdığı fragmanda nefesler tutulurken, Ferman'ın kurtulup kurtulmayacağı merak konusu oldu.

İşte Mucize Doktor 56. bölüm fragmanı...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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