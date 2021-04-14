Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı yayınlandı! | Doruk'un kötü geçmişi!

Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 58. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Doruk'un eski yaşadıkları gözlerinin önünde belirirken bir anda herkese karşı saldırgan bir tavır sergiler. Ali'nin ve Tanju Hoca'nın tüm sakinleştirme çabaları sonuçsuz kalırken Doruk'un emara neden girmediği belli olur.