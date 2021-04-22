Perşembe akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Muhsin, herkesi disipline etmek için elinden geleni yaparken, Ali Vefa'yı da içten içe korumaktadır. Peki Doruk yaşananların ardından mesleğine devam edebilecek mi? İşte Mucize Doktor 59. bölüm canlı izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV canlı izle...

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar.

MUCİZE DOKTOR 59. BÖLÜM CANLI İZLE| MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur.

Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?