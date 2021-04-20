Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali'den Nazlı'ya evlilik teklifi!

Herkesin ilgiyle izlediği Mucize Doktor 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Cerrahi bölüm başkanı olan Muhsin, Nazlı'yı acile alarak Ali'yi ise baş asistan yaparak onları ayırır. Doruk ise ameliyat olmak istemez. Ali'nin Nazlı'ya evlilik teklifi ise herkesi hayrete düşürür.