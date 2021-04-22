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Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Yeni bölümde Ferman Hoca, Ali Vefa'ya hiç beklemediği bir müjdeli haber verir. Peki Ali Vefa'nın tepkisi ne olacak? İşte Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle...

Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle

Perşembe akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Muhsin, herkesi disipline etmek için elinden geleni yaparken, Ali Vefa'yı da içten içe korumaktadır. Peki Doruk yaşananların ardından mesleğine devam edebilecek mi? İşte Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle...

Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle

Yeni şef Muhsin herkesi hizaya sokmaya kararlıdır. Doruk’un hastanedeki geleceği belirsizliğini korurken acile sürülen Nazlı artık Ali’yle çalışamayacakları için mutsuzdur. Ali de yeni başasistanlık görevi ve Muhsin’in sıkıştırmalarıyla bocalar.

MUCİZE DOKTOR 59. BÖLÜM FULL İZLE| MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle

Ama bir teselli herkesi biraz olsun avutur; o da Nazlı’nın yaklaşan doğum günüdür. Ali, doğum gününde kendi sürprizini yapacaktır. Diğer taraftan Ferman, Ali’yi Muhsin’den korumanın alışılmadık bir yolunu bulur.

Mucize Doktor 59. bölüm full izle|Mucize Doktor son bölüm Fox TV full izle

Hem özel hem de profesyonel hayatında çok büyük kararların eşiğine gelen Ali, bu kadar hızlı bir ilerlemeyi kaldırabilecek midir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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