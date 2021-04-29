Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Mucize Doktor'da bu hafta, önce Nazlı’yla evlilik kararı, sonra uzmanlık sınavı derken her şey üst üste gelmiş ve Ali köşeye sıkışmıştır. En kötüsü de Ali daha Nazlı’ya yüzük bile almamıştır. İşte Mucize Doktor 60. bölüm full, tek parça izle |Mucize Doktor son bölüm Fox TV canlı izle...

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLE

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ...

MUCİZE DOKTOR 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLEME LİNKİ...

Bu sırada Muhsin’in bambaşka bir derdi vardır. O da babasıdır. Oğluyla hep problemli bir ilişkisi olan babanın riskli bir ameliyata girmesi gerekmektedir. Muhsin babasının ameliyatını Ali’nin yapmasını ister. Hem de uzmanlık kurulunun gözleri önünde! Ali bütün bu ani değişimlerle baş edebilecek midir?