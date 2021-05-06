Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizisi Mucize Doktor bu akşam ekranlarda yerini alacak. Ali Vefa uzman hekim olmanın mutluluğunu yaşarken öte yandan ise Nazlı'ya edeceği evlilik teklifini düşünür. İşte Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle...

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLE

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali’yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar.

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali’de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?