Hes Kablo Kayserispor Kulübü'nden flaş açıklama: Suç duyurusunda bulunulmuşturSaika isminin anlamı nedir, Saika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Rahan isminin anlamı nedir, Rahan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'da yapılacak olan seçim öncesi flaş karar!Son dakika| Mısır ile yıllar sonra ilk temas! Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklamaZincir marketler 'Tam Kapanma' sürecini fırsata çevirdi!Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama 6 Mayıs 2021 PerşembeCamdaki Kız 5. bölüm full,tek parça izle|Camdaki Kız son bölüm Kanal D canlı izleMucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izleSurvivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 6 Mayıs Perşembe
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Fox TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor bu akşam yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısında olacak. Ali heyetin mülakatından geçiş ve sonunda artık bir uzaman hekim olmuştur. İşte Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle...

Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Yayınlandığı her hafta izlenme rekorları kıran dizisi Mucize Doktor bu akşam ekranlarda yerini alacak. Ali Vefa uzman hekim olmanın mutluluğunu yaşarken öte yandan ise Nazlı'ya edeceği evlilik teklifini düşünür. İşte Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle...

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE| MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM CANLI İZLE

Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Ali artık bir uzman hekimdir. Ama şimdi de önünde son derece zorlu bir karar vardır; o da hangi ihtisas alanını seçeceğidir. Ferman ve Muhsin, ayrı ayrı Ali’yi kendi alanlarına çekmeye çalışırlar.

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

MUCİZE DOKTOR 61. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLEME LİNKİ

Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Diğer taraftan başka bir hastaneden yapılan olağanüstü bir hata iki ailenin kaderini kökünden değiştirirken Nazlı geceyi Ali’de geçirmek için planlar yapmaktadır. Ali bir yandan da evlilik telaşıyla uğraşırken sonunda karar anı gelir çatar. Ali hangi alanda uzmanlaşacaktır? Ferman gibi kalp mi? Muhsin ve Adil Hoca gibi beyin mi?

Mucize Doktor 61. bölüm full,tek parça izle|Mucize Doktor son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT