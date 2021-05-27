Mucize Doktor 64. bölüm final full, tek parça izle | Mucize Doktor son bölüm final izle

Birbirinden başarılı ismi bünyesinde barındıran Mucize Doktor 64. bölümü ile dün akşam final yaptı. Dizinin sonunu kaçırmak istemeyenler için haberimizde Mucize Doktor 64. bölüm final full, tek parça izle | Mucize Doktor son bölüm final izleme linklerine yer verdik...

MUCİZE DOKTOR 64. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM İZLE

Mucize Doktor dizisinde, Ferman, Tanju'nun kızının kalp ameliyatı için geri döner. Ama durum son derece vahimdir. Bu sırada Ferman'ın hastaneden ayrılma teklifiyle bocalayan Ali, Vuslat olayı öğrenip onu cezbetmeye başlayınca iyice arada kalır.

Tanju geçmişiyle yüzleşirken Nazlı, Ferman ve Ali'nin olmadığı bir hastane hayal etmeye çalışır. Ali sonunda kararını verir. Ama hiç hesapta olmayan bir gelişmeyle Ali'nin bütün hayatını değiştiren yine Nazlı olacaktır.

MUCİZE DOKTOR 64. BÖLÜM FİNAL FULLİ, TEK PART İZLE

FOX TV MUCİZE DOKTOR 64. BÖLÜM İZLE