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  3. Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Mucize Doktor 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Dergi'ye çıkan Ali'nin Sağlık Bakanlığına şikayet edilmesinin ardından yönetim kurulu toplanır. Peki Ali hastaneden kovulacak mıdır?

FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un herkes tarafından merakla beklenen 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında dergiye çıktığı için çok mutlu olan Ali yazılanları okuduktan sonra aslında o kadar da mutlu olmaması gerektiğini anlayacaktır. Sağlık Bakanlığına şikayet edilen Ali'nin durumu yönetim kurulunda tartışılmak üzere bir araya gelinerek başlar. Ali'den savunma isteyen yönetim nasıl bir cevap alacaktır? Peki Ali Vefa bu kez hastaneden kovulacak mıdır?

01 Kasım 2019 Cuma 12:39

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