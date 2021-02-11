Mucize Doktor Adil Hoca öldü mü? Ölüyor mu? Reha Özcan diziden ayrılıyor mu? Soruları diziye ait son yayınlanan fragmanın ardından internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bizde sizler için merak edilen detayları haberimizde derledik...

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA ÖLDÜ MÜ? ÖLÜYOR MU?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'da Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan'ın geçtiğimiz günlerde projeden ayrılma yönünde bir karar aldığı açıklanmıştı. Bu kapsamda dizinin yayınlanan son fragmanında yaşanan patlama sonucu masum birinin hayatını kaybedeceğinin sinyalleri verildi. O masum kişininde ayrılma kararı alan Reha Özcan olduğu düşünülüyor. Yani Adil Hoca karakteri, 49.bölümde ölecek ve Reha Özcan diziden ayrılmış olacak.

REHA ÖZCAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgilere göre Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrıldı. Özcan'ın diziden neden ayrıldığına ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir.

Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman’la araları açılır. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat’ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de dünyaya geldi. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır.

Detaylı biyografiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Mucize Doktor Adil Hoca kimdir? Reha Özcan kimdir, nereli? Kaç yaşında?