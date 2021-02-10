Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi? Adil Hoca diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılıyor mu?

Otizm ve savanat sendromu olan bir doktorun başından geçenlerin anlatıldığı başrolünde Taner Ölmez'in rol aldığı Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Murat Aygen gibi isimlerin rol aldığı Mucize Doktor dizinde heyecan ve duygulu anlar yaşanacak. 49. bölümde Adil Hoca karakterini canlandıran Reha Özcan vuruluyor. Ameliyat edilen Adil Hoca'nın fragmanda kurtarılamadı görülüyor. Bu durumun ardından izleyiciler Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi? Adil Hoca diziden neden ayrıldı? sorularına yanıt arıyorlar.

MUCİZE DOKTOR ADİL HOCA ÖLECEK Mİ?

Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan'ın geçtiğimiz günlerde projeden ayrılma kararı ayrılacağı açıklanmıştı. Kısaca Adil Hoca, 49.bölümde ölecek ve Reha Özcan diziden ayrılmış olacak.

ADİL HOCA DİZİDEN NEDEN AYRILDI? REHA ÖZCAN MUCİZE DOKTOR'DAN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Mucize Doktor dizisinde Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan ayrıldı. Özcan'ın diziden neden ayrıldığına ilişkin bir bilgilendirmede bulunulmadı.

MUCİZE DOKTOR 48.BÖLÜMDE NE OLDU?

Ali, Vuslat’ın omuzlarına yüklediği muhbirlik görevi altında ezilmektedir. Bu sırada yeni yönetimden zarar gören Tanju ve Beliz gibi birçok kişi Vuslat’a karşı gizliden gizliye diş bilemekte ama kimsenin elinden bir şey gelmemektedir. Baskıya daha fazla dayanamayan Ali sonunda muhbirlik yapar ve Ferman’la araları açılır. Ali’nin yaşadıklarına daha fazla kayıtsız kalamayan Adil, ilk kez Vuslat’a karşı bir girişimde bulunur. Ama Vuslat’ı indirmek hiç de kolay olmayacaktır.

MUCİZE DOKTOR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un çekimleri İstanbul’da devam ediyor.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği ve kadrosunda Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ile Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran “Mucize Doktor” dizisine Hakan Kurtaş ve Ezgi Asaroğlu da katıldı.

MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI

İsim (Karakter)

Taner Ölmez ( Ali Vefa)

Onur Tuna (Ferman Eryiğit)

Sinem Ünsal (Nazlı Gülengül)

Hazal Türesan ( Beliz Boysal)

Murat Aygen ( Tanju Korman)

Fırat Altunmeşe (Demir)

Hakan Kurtaş (Doruk)

Hayal Köseoğlu ( Açelya)

Bihter Dinçel ( Selvi)

Merve Bulut (Gülin)

Ezgi Asaroğlu (Ezo)

Reha Özcan ( Adil Erinç)