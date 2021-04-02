Her hafta büyük bir ilgiyle izlenen dizi Mucize Doktor'un yayınlanan 56. bölümünde Demir karakterinin mektup yazarak ortadan kaybolması herkesi şoka uğratırken, diziden ayrıldı mı soruları araştırılmaya başlandı. Peki Mucize Doktor Demir diziden ayrıldı mı? Fırat Altunmeşe Mucize Doktor'a veda mı etti? İşte ayrıntılar...

MUCİZE DOKTOR DEMİR DİZİDE AYRILDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 1 Nisan Perşembe ekrana gelen son bölümünde yaşanan olay sonucu Demir karakterinin sevilen diziden ayrılıp, ayrılmadığı seyirci tarafından araştırma konusu edildi. Oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor'un yayınlanan 56. bölümünde Demir'in kız arkadaşı olan Açelya'ya veda mektubu yazarak ortadan kaybolması ve bu sahneyle diziden ayrıldı. Bu ayrılığın altında yatan sebep ise Altunmeşe'nin koronavirüs vakalarının artmasıyla beraber endişelenmesi ve yapım şirketiyle anlaşarak bir süre çalışmaya ara vermek istediği bilgisine ulaşıldı.

FIRAT ALTUNMEŞE MUCİZE DOKTOR'A VEDA MI ETTİ?

Mucize Doktor'un 56. son bölümünde yaşanan flaş ayrılık ile Dizide Doktor Demir rolünü canlandıran Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti. Ayrılığın ardından ise Mucize Doktor'un resmi sosyal medya hesabından da Fırat Altunmeşe'ye veda paylaşımı yapıldı.