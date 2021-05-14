Mucize Doktor final bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda ? İşte Mucize Doktor final tarihi...

Başrolünde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünal'ın a yer aldığı Mucize Doktor dizisi perşembe akşamlarına damga vuruyor ve reytinglerde elde ettiği başarıyla adından söz ettiriyordu. Ancak dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada final tarihi açıklandı. Bunun üzerine Mucize Doktor final bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? sorularının yanıtları merak konusu oldu. İşte Mucize Doktor final tarihi...

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Mucize Doktor dizisinin final bölümü, FOX TV kanalında 27 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de özet bölümünün yayınlanmasının ardından ekranlara gelecek.

MUCİZE DOKTOR FİNAL TARİHİ

Mucize Doktor dizisi 64.bölümüyle, 27 Mayıs Perşembe günü final yaparak ekranlara veda edecek.

Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda," Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle… " ifadelerine yer verildi.

Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. pic.twitter.com/M1Ncpc0zac — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) May 14, 2021

Mucize Doktor final mi olacak? Mucize Doktor bitiyor mu? Neden final yapacak?

Fenomen dizi Mucize Doktor'dan üzen haber: 64.bölümde final yapacak