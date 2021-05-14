Başrolünde Taner Ölmez, Onur Tuna ve Sinem Ünal'ın bulunduğu Mucize Doktor dizisi perşembe akşamlarına damga vuruyordu. Yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kıran ve izleyici ekran başına kilitleyen dizinin uzun serüveninin uzun sürmesi beklenirken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin Instragram hesabından yapılan paylaşımda Mucize Doktor'un final yapacağı duyuruldu. Bunun üzerine Mucize Doktor final mi olacak? Mucize Doktor bitiyor mu? Neden final yapacak? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

MUCİZE DOKTOR FİNAL Mİ OLACAK?

Mucize Doktor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada dizinin 64.bölümüyle final olacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada," Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. Ona, yarattığı tüm mucizelerle birlikte veda etmenin vakti geldi. Mucize Doktor 27 Mayıs Perşembe 64. bölümüyle son kez sizlerle olacak. Bize kalplerini açan tüm seyircimize teşekkür, minnet ve sevgiyle…" ifadelerine yer verildi.

Otizmli bireylerin, hepimiz gibi, hepimiz kadar yaşama hakkı olduğunu anlattığımız hikayemizin sonuna geldik. Ali Vefa’mız büyüdü, gelişti, hayallerini gerçekleştirdi. Onunla güldük, onunla ağladık, insan olmak ne demek onunla hatırladık. pic.twitter.com/M1Ncpc0zac — Mucize Doktor (@mucizedoktorfox) May 14, 2021

MUCİZE DOKTOR BİTİYOR MU?

Mucize Doktor dizisi 64.bölümünün yayınlanmasının ardından bitecek. MF yapım dizi için final kararı aldığını duyurdu.

MUCİZE DOKTOR NEDEN FİNAL YAPACAK?

Dizinin neden final yapacağı merak konusu olurken TV 100'den Birsen Altuntaş, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez'in çok yorulduğunu ve devam etmek istemediğinin konuşulduğunu söyledi. Dizinin, Taner Ölmez'in yorulduğu gerekçesiyle final yapacağı söylenebilir.

MUCİZE DOKTOR FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mucize Doktor dizisinin final bölümü 27 Mayıs Perşembe günü FOX TV'de saat 20.00'de özetinin ardından yayınlanacak.