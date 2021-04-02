Perşembe akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un oyuncu kadrosuna yepyeni bir isim daha katıldı. Yayınlanan fragmanda göze çarpan Muhsin Korunmaz karakteri izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Mucize Doktor Muhsin Korunmaz kimdir? İşte ayrıntılar...

MUCİZE DOKTOR MUHSİN KORUNMAZ KİMDİR?

Sevilen dizinin 57. bölümünde oyuncu kadrosuna dahil olan ve Cerrah Muhsin Korunmaz adlı karakteri canlandıracak olan usta isim Serkan Keskin'dir. Daha önce, Leyla ile Mecnun, Limonata, İtirazım var gibi başarılı yapımlardan tanıdığımız Keskin, dizinin sıkı takipleri tarafından şimdiden merak konusu oldu.

SERKAN KESKİN KİMDİR?

Başarılı oyuncu 25 Kasım 1977 İzmit doğumludur. Serkan Keskin, 1997 yılında İzmit Şehir Tiyatrosu oyunculuk hayatına adım atmıştır. Akademi İstanbul tiyatro okulunda 1999-2002 yılları arasında tiyatro eğitimini tamamlamıştır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Serkan Keskin kimdir? Nereli, kaç yaşında? Sevgilisi kim?