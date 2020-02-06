Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı | Mucize Doktor 22.bölüm fragmanı

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi olan Mucize doktor reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanı..

MUCİZE DOKTOR 22.BÖLÜM FRAGMANI

MUCİZE DOKTOR EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, markette yaşadığı olay karşısında hissizdir. Oysa tecrübe etmesi gereken yeni duygular vardır. Nazlı ona farkında olmadan yardım eder ama onun da başında büyük bir dert vardır; Tanju'nun gözetiminde, bir saldırganı tedavi etmek zorundadır. Bunu yaparken geçmişiyle yüzleşir. Günün sonunda, hastanede bir kez daha kozlar paylaşılacaktır.

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YETİMHANEDEN DOKTORLUĞA

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

MUCİZE DOKTOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Faruk Bayhan’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp uyarladı.

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez’in izleyicinin alışık olmadığı bir rolle ekrana geleceğine şahit olmak mümkün.

MUCİZE DOKTOR HANGİ KORE DİZİSİNDEN UYARLANDI?

Her ne kadar Amerika'da yayınlanan versiyonu ile tanınsa da, Fox Tv'nin yeni dizisi Mucize Doktor'un asıl versiyonu Kore'dir. Çoğunlukla Kore'de ortaya çıkan dizinin uyarlama olduğu bilinmekte, Amerikan versiyonu ise temel çıkış noktası olarak düşünülmektedir. Ancak Mucize Doktor'un asıl asıl senaryosu Kore'ye aittir. İsmi ise "Good Doctor" tur.

Dizinin ilk versiyonu (Kore) 2013 yılında, ikinci versiyonu ise 2017 yılında çekilmeye başlanmıştır. 2018 yılında ise Japonya versiyonu olarak çekilmeye başlanmıştır.