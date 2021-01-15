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  3. Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Korhan Herduman, Mucize Doktor'dan ayrıldı

Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Korhan Herduman, Mucize Doktor'dan ayrıldı

Mucize Doktor'un dün akşam ekranlara gelen 45. bölümünde izleyenleri şok eden bir ayrılık yaşandı. Güneş karakterini oynayan Korhan Herduman, diziye veda etti.

Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Korhan Herduman, Mucize Doktor'dan ayrıldı

Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Murat Aygen, gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi Mucize Doktor dün akşam 45. bölüm ile seyirci karşısına çıktı. 

Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Korhan Herduman, Mucize Doktor'dan ayrıldı

Dizide Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran'ın vedası herkesi şoke etti. 

Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla çektirdikleri fotoğrafları paylaşarak sevenleriyle vedalaşan oyuncu, "Evet bir şekilde geldik Mucize Doktor serüveninin sonuna. İsmi gibi bizi mucizelere tanık eden bir proje oldu. Rol arkadaşlarım dostlarım oldu, birlikte oynamaya can attık, Berhayat Hastanesi'ne birlikte can verdik. Kamera arkasındaki tüm ekip alkışın çoğunu hak ediyor. Kendi adıma hepsini alkışlıyorum.

Mucize Doktor'da flaş ayrılık! Korhan Herduman, Mucize Doktor'dan ayrıldı

Bizi evlerinize kabul eden siz sevgili seyircilerimize şükranlarımı sunmayı borç bilirim. Bizim işler böyledir birden başlar birden biter bazen. Sevginin, saygının, liyakatin, adaletin esas olduğu sağlıklı bir dünyada yeniden yeni hikayelerle buluşmak dileğiyle. Güneş'imin son sözünün altını çizmek isterim; 'Ben gerçekten inanıyorum. Her şey hepimiz için çok güzel olacak'. Sevgilerimle" dedi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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