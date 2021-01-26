Mucize Doktor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Baş rollerinde Taner Ölmez, Sinem Ünsal, Onur Tuna gibi isimlerin yer aldığı fenomen dizi de baş rol oyuncularından Reha Özcan'ın diziden ayrılacağı iddiası izleyenleri göz yaşlarına boğdu. Peki Reha Özcan, Mucize Doktor'dan neden ayrılıyor?

REHA ÖZCAN MUCİZE DOKTOR'DAN AYRILIYOR MU?

MF Yapım imzalı fenomen dizisi Mucize Doktor'a bir isim daha veda ediyor. Başarılı yapımda Adil Hoca karakterine hayat veren Reha Özcan diziden ayrılmaya hazırlanıyor.

Dizide tüm dengeleri değiştirecek bu ayrılığın ardından yapım şirketinin nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu.

REHA ÖZCAN MUCİZE DOKTOR'DAN NEDEN AYRILIYOR?

Mucize Doktor dizisinin son haftalarında yaşanan reyting düşüşü nedeniyle oyuncu kısıtlamasına gittiği konuşuluyor.

REHA ÖZCAN KİMDİR?

Reha Özcan, 5 Temmuz 1965 tarihinde Bingöl’de doğmuştur. Aslen Boyabat'lıdır. Tam adı Ragıp Reha Özcan'dır. Kardeşi Serhat Özcan’da kendisi gibi oyuncudur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Trabzon Devlet Tiyatrosu'na başladı. 1990-1991 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atandı.

1992-1993 sezonunda Antalya'ya yerleşti ve Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nin Tiyatro kulübünde ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda yönetmen olarak görev yapan Reha Özcan, 2010 – 2011 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Ekim 2016’da Devlet Tiyatrolarından emekli oldu.

2017’de Müfit Can Saçıntı'nın hem senaryosunu yazıp hem de yönettiği “Yaşamak Güzel Şey” adlı sinema filminde rol aldı. Adı Efsane, Maral: En Güzel Hikayem, Karadayı, Suskunlar, Kurtlar Vadisi Pusu, IV. Osman gibi bir çok projede yer alan Reha Özcan, şimdilerde Fox TV ekranlarında yer alan Mucize Doktor adlı dizide Adil karakterine hayat vermektedir. Reha Özcan, 1.83 metre boyunda, 81 kilo ve Yengeç burcudur.