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  3. Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

Uzun bir süredir birlikte olan Taner ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikilisinden beklenen güzel haber sonunda geldi.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

Fox TV ekranlarında yayınlana ve bu sezon final yapan Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakteriyle ekrana çıkan Taner Ölmez, uzun bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile evlenecekleri konuşuluyor.

Önceki haftalarda Antalya Kaş'ta tatil yapan Ece Çeşmioğlu-Taner Ölmez çiftine ilk olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve Başar Dizer eşlik etmişti.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

Ardından çiftin yanına Serkan Kesin ve sevgilisi Meriç Aral da gelmişti.

EVLENİYORLAR

TV100'de yer alan habere göre, 34 yaşındaki Taner Ölmez, 30 yaşındaki nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile  28 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da nikah masasına oturacak.

{TITLE_STRIP}Taner Ölmez - Ece Çeşmioğlu evleniyor mu, evlenecek mi? Düğün tarihleri ne zaman?

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

"KORONA OLMASAYDI ŞİMDİYE EVLİYDİK"

Geçtiğimiz aylarda  Fatih Portakal’ın YouTube kanalına konuk olan oyuncu, "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

Öte yandan oyuncu Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti.

"HAYAL GİBİ"

Güzel oyuncu katıldığı bir programda aldığı tekliften bahsederken "Evlilik teklifini Brugge'de etti. 'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Taner Ölmez ve sevgilisi Ece Ceşmioğlu'ndan flaş karar!

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