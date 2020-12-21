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Mucize Doktor'un Ali'si, Taner Ölmez'den sevenlerine güzel haber! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

Mucize Doktor dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir ilgi gören ünlü oyuncu Taner Ölmez, sevenlerine güzel haberi verdi. Ölmez kendisi gibi oyuncu olan nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı.

Mucize Doktor'un Ali'si, Taner Ölmez'den sevenlerine güzel haber! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

Başarılı oyuncu Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu. Mucize Doktor dizisinde Otizm ve Savant Sendromu doktor Ali Vefayı canlandıran Taner Ölmez, Portakal'ın sorularına samimi bir dille yanıt verdi. 

Mucize Doktor'un Ali'si, Taner Ölmez'den sevenlerine güzel haber! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

Tamer Ölmez uzun bir süredir birlikte olduğu kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na yurt dışında evlenme teklifi etmiş ve sonrasında aile arasındaki bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum."

Mucize Doktor'un Ali'si, Taner Ölmez'den sevenlerine güzel haber! Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evleniyor mu?

İlişkilerini göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü çift, sosyal medyada nişan töreninden fotoğraflar da paylaşmamayı tercih etmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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