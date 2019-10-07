Mucize Doktor'un Alisi Taner Ölmez'in bölüm başı ne kadar kazandığı belli oldu

Medcezir dizisinde yıldızı parlayan Taner Ölmez Mucize Doktor dizisinde adeta dikkatleri üzerine topladı. Bölüm başı ne kadar aldığı merak edilen Taner Ölmez'in aldığı ücret ise dudak uçuklattı.

BÖLÜM BAŞI '70 BİN TL'

2. Sayfa'nın haberine göre Taner Ölmez'in bölüm başı 70 bin TL aldığı açıklandı.

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.

Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayınlanan Müslüm filminde Müslüm Gürses'in kardeşi 'Ahmet Akbaş' karakterini canlandıran Ölmez, oyunculuğu ile oldukça beğeni topladı.

MUCİZE DOKTOR KONUSU NE?

Dağlık bir köyde hayata gözlerini açan Ali isimli otizmli ve savant sendromlu bir gencin doktor olma hikayesi Mucize Doktor dizisine konu olacaktır. Küçüklüğünde içine kapanık bir çocukluk geçirecek olan Ali, güçlü zekası ile tıp fakültesini birincilik ile bitirecektir. Ardından İstanbul'da bir hastanede asistan olarak çalışmaya başlayacaktır. Ali otizm ve savant sendromlu olduğundan kimseye bahsetmemiştir. Ali çevresindeki arkadaşlarından bu hastalıklarını gizlemeye çalışacaktır.