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  3. Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

Mucize Doktor kadrosuna 2. sezonda dahil olan ve büyük ilgi gören ünlü oyuncu Seda Bakan herkesi şaşırtan bir açıklama da bulundu. Güzel oyuncu 'Mucize Doktor'dan ayrılacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

Fox TV'nin fenomen dizisi Mucize Doktor 42. son bölümüyle ekrana geldi. Ekibe sonradan katılan Seda Bakan son bölümde Mucize Doktor setine veda etti. 

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

Mucize Doktor'a 30. bölümde katılan Seda Bakan, dizide Adil Hoca'nın kızı Ferda karakterini canlandırıyordu.

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

"FERDA'YA VEDA ETTİM"

Mucize Doktor'a veda mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Seda Bakan, "Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" notunu yazdı.

Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan diziden ayrıldı!

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hastaneyi düze çıkarabilmek için daha cüretkâr ameliyatlar yapmaları gerektiğine hükmeden Tanju, Ferman’ı Ali’ye karşı doldurmaya devam eder.

Ferda’nın konferanstan dönüşü Tanju’nun ekmeğine yağ sürer ve Ferman’la Ferda daha önceki iddianın rövanşına tutuşurlar.

Birbirinden zorlu, hatta daha ameliyatı bile keşfedilmemiş vakalar süratle tırmanırken Nazlı, Ali’nin biriyle görüştüğü dedikodularına kulak asmamaya, Ali de yataktan bile çıkamayan Ezo’yu ayağa kaldırmaya çalışır.

Sonunda acı gerçekler gün yüzüne çıkacak ve Berhayat Hastanesi’nde kozlar bir kez daha paylaşılacaktır.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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