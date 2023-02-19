Mucize kurtuluş! 322 saat sonra kurtarıldılar! 2 koyun ve bir kuzu enkazdan sağ çıkarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası enkaz çalışmaları devam ederken depremin 322'inci saatinde 3 hayvan enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Mucize kurtuluş! 322 saat sonra kurtarıldılar! 2 koyun ve bir kuzu enkazdan sağ çıkarıldı!

Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Son olarak enkazdan 322 saat sonra iki koyun ve bir kuzu canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar is sahibine teslim edildi.

2 KOYUN VE BİR KUZU SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, saatler sonra 3 canlı hayvanı kurtardı. Nurhak ilçesinde görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin Barış Mahallesi’nde Muş ekibiyle çalışma yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. Ekiplerin açtığı boşluktan iki koyun ve bir kuzu canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kuzuya ekipler tarafından Umut adı verildi. Veterinerin kontrolünden sonra hayvanlar sahibine teslim edildi. Hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mucize kurtuluş! 322 saat sonra kurtarıldılar!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Depremin büyüklüğü görenleri şaşırttı! Deprem bir dağı ortadan ikiye ayırdı!
Depremin büyüklüğü görenleri şaşırttı! Deprem bir dağı ortadan ikiye ayırdı!
Akıl almaz olay! Deprem esnasında gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar parladı!
Akıl almaz olay! Deprem esnasında gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar parladı!
Cinnet geçiren Astsubay önce ailesi sonra kendi yaşamına son verdi!
Cinnet geçiren Astsubay önce ailesi sonra kendi yaşamına son verdi!
Depremzedelere umut oldular! Arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmezi hassas burunlu köpekler!
Depremzedelere umut oldular! Arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmezi hassas burunlu köpekler!
Son Haberler
Dario Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dario Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dario Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gilber Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilber Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gilber Lucumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilber Lucumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Neider Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neider Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Neider Ospina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Neider Ospina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhon Alegria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Alegria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jhon Alegria kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Alegria Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!
İskenderun Limanına yanaştı! Kruvaziyer gemisi depremzedeleri ağırlamaya başladı!
Haluk Levent'ten samimi açıklamalar: "AFAD olmazsa AHBAP anlamsız kalır"
Haluk Levent'ten samimi açıklamalar: "AFAD olmazsa AHBAP anlamsız kalır"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
AK Parti MYK'da seçim tarihi konuşuldu! Cumhurbaşkanı o tarihi istedi, kurmaylar bakın hangi tarihi önerdi!
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bülent Arınç'ın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: "Her seferinde aynı hikâye. Neden sürekli konuşuyor?"
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Bursa'da kan donduran olay! Öldürdüğü babası için polise kayıp ilanı yaptı, yaşıyor gibi davrandı!
Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak
Son dakika | Bakanlıktan hasarlı yapılar için genelge! Tahliyeler bu kurallara göre yapılacak
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!