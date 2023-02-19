Mucize kurtuluş! 322 saat sonra kurtarıldılar! 2 koyun ve bir kuzu enkazdan sağ çıkarıldı!

Kahramanmaraş depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Son olarak enkazdan 322 saat sonra iki koyun ve bir kuzu canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar is sahibine teslim edildi.

2 KOYUN VE BİR KUZU SAĞ KURTARILDI

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdüren Muş Valiliği koordinesindeki ekipler, saatler sonra 3 canlı hayvanı kurtardı. Nurhak ilçesinde görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün koordinesinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İlçenin Barış Mahallesi’nde Muş ekibiyle çalışma yürüten İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, enkazdan gelen hayvan sesi üzerine iş makineleriyle çalışmaya başladı. Ekiplerin açtığı boşluktan iki koyun ve bir kuzu canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan kuzuya ekipler tarafından Umut adı verildi. Veterinerin kontrolünden sonra hayvanlar sahibine teslim edildi. Hayvanların durumunun iyi olduğu öğrenildi.