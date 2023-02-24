Muco Boci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muco Boci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muco Boci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muco Boci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muco Boci 9 Haziran 2003 tarihinde Delvinë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muco Boci Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Muco Boci'nin KF Teuta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muco Boci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muco Boci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muco Boci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muco Boci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ekim 2021 yılında KF Teuta U21

1 Temmuz 2022 yılında KF Teuta

Muco Boci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muco Boci şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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