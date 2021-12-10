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Müdana ne demek, TDK'ya göre Müdana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müdana kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müdana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müdana nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müdana kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müdana ne demek, TDK'ya göre Müdana kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müdana ne demek? Müdana TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müdana kelimesi. Peki müdana ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müdana nedir, müdana kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜDANA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müdana kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müdana kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müdana kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma

MÜDANA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müdana etmemek

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