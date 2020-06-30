Mudanya Belediyesi’nden Girit Mahallesi esnafına müjde

Mudanya Belediyesi'nin Anıtlar Kurulu kararıyla ruhsat iptâli şoku yaşayan Girit mahallesi esnafı için yaptığı girişmler meyvesini verdi. Belediyenin bölge için hazırladığı plan revizyonunun, istenilen ek plan notlarıyla Anıtlar Kurulu'na sunulacağını belirten Başkan Hayri Türkyılmaz, "Mudanya turizmi için böylesine önemli bir meselenin çözülmesinde çağrılarımıza kulak veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Girit mahallesi esnafının mağduriyetine yol açacak ruhsat iptâli kararının ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın girişimleri sonuç verdi. 26 Haziranda toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mudanya Belediyesi'nin Girit Mahallesi için hazırlandığı planın, 1/5 binlik ana plana göre ek plan notlarıyla uyumlu hâle getirilmesine karar verdi.Mudanya Belediyesi tarafından 1/ bin ölçekli Plan Revizyon ve Plan Notları, yapılan düzeltmelerin 1/5 bin ölçekli koruma amaçlı nazım imar planını ilgilendiren kısımlarında işlenerek kurula iletilecek. Mevcut SİT sınırı değişiklikleri, hâli hazırda gelişmiş ticaret alanlarının yeniden düzenlenmesi ve ticaret-hizmet-konut fonksiyonlarının da özgünlükte korunmasına yönelik kararların revize edilmesi sağlanacak.

2017 yılından bu yana Kurul'un talep ettiği revizyonları ilgili teknik ekiplerce harfiyen yerine getirdiklerine vurgu yapan Başkan Türkyılmaz, "Mudanya Belediye Meclisi tarafından kabul edilen ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce değiştirilerek onaylanan İmar Planı Revizyonunda gerek bölgedeki yapıların fonksiyonlarına, gerekse sokakların ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin detaylı çözümler üretmiştik. Kurulun istedikleri doğrultusunda değişiklikler yapılmıştı. Mudanya'nın turizm bölgesi sahil kesimlerinde yüzlerce işletme ruhsatının iptal edilmesine karar veren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na çağrıda bulunmuş, sorunun çözümü için öncelikle Mudanya Kaymakamımız Faik Oktay Sözer, ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ile görüşmüştük. Anıtlar Kurulu'na yaptığımız çağrılar, yaptığımız görüşmeler karşılığını buldu. Kurulun son toplantıda almış olduğu 1 yıl süre veren plan notu kararıyla esnafın mağduriyeti de giderilmiş olacak. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Zafer Işık'a da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu karar, tarihî geçmişi bulunan şehirler için emsal teşkil edecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA