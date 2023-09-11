Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Mudanya Belediyesi'nin "Çağrışan Karası" adıyla siyah üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Çağrışan'da düzenlediği Bağbozumu Şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Mudanya Belediyesi'nin "Çağrışan Karası" adıyla siyah üzüm üretiminde önemli bir yere sahip olan Çağrışan'da düzenlediği Bağbozumu Şenliği bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Şenlikte Bursa'nın sevilen seslerinden Mehmet Çevik sahne aldı. Şenliğe CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo da katıldı. Şenlik, Mudanya Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen bağbozumu geleneğiyle başladı. Katılımcılar bağdan üzüm keserek, doğanın bereketini selamladı.

'En Kaliteli Üzüm ve En Lezzetli Yaprak Sarma" yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. En Kaliteli Üzüm Yarışmasının birincisi Halil İbrahim Mutlu olurken, Adem Ede ikinci, Onur Yıldırım üçüncülüğü aldı. "En Lezzetli Yaprak Sarma Yarışması'nda Ceylin Gün birinci, Esin Evren ikinci, Hamdiye Güven üçüncü oldu. Şenlikte Mudanya Uluslarası Dans ve Müzik Festivali çerçevesinde Macaristan ve Bulgaristan ekipleri sahne aldı. Etkinlikte konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Anadolu insanının sabrının, emeğinin, azminin, yardımlaşmasının, alın terinin simgesi bağ bozumu zamanını yine hep birlikte kutluyor, doğanın bereketini selamlıyoruz. Mudanya'nın bereketli topraklarında yetişen ürünleri tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Mudanya Çağrışan’da bağbozumu zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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