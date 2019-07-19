Mudanya Kadın Meclisi’nden İMO’ya kıyafet desteği

Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi'nin başlattığı "Bizim de Katkımız Olsun" kampanyasına destek verdi.

Köylerdeki çocukların kitap, oyuncak ve kıyafet ihtiyaçları için başlatılan kampanyaya destek veren Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetimi, "Dünya paylaştıkça güzelleşir. Kampanyaya bizim de katkımız olsun" diyerek topladıkları elbiseleri Mudanya'da İMO Kadın Komisyonuna teslim etti.

Kaynak: İHA