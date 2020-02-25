Mudanya Saadet’ten Erbakan sergisi

Milli görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü dolayısı ile Saadet Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı Kadın Kolları fotoğraf sergisi açtı.

Saadet Partisi Mudanya Kadın Kolları, Ömerbey Mahallesi Kanalboyu mevkiinde bulunan parkta, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 9. yıl dönümü münasebetiyle fotoğraf sergisi açtı. Erbakan'ın gençliği, hayatı, idealleri ve sözlerinin yazılı olduğu sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi. Sergide Erbakan'ın siyasî geçmişi, düşüncelerini anlatan fotoğrafları yer aldı. Partililer, Erbakan'ın geçmişini, yaptığı hizmetleri tanıtmak, hatırlatmak adına bu sergiyi düzenlediklerini belirtti.

Kaynak: İHA