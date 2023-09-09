Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Bursa YHT Projesi Gar Yapım Çalışmaları ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi sebebiyle uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiği Geçit bölgesindeki trafik çilesi yarın bitiyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Bursa YHT Projesi Gar Yapım Çalışmaları ve Bursa Emek Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi sebebiyle uzun süredir kazı çalışmalarının devam ettiği Geçit bölgesindeki trafik çilesi yarın bitiyor. Okullar açılmadan Mudanya yolundaki trafik sorununu çözmek için çok uğraştıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen pazartesi gününden itibaren Geçit bölgesinde yolun 2 şerit geliş, 2 şerit gidiş olmak üzere trafiğe açılacağı müjdesini verdi.

Yüksek Hızlı Trenin test sürüşü ile ilgili olarakta tarih veren Özen, Geçit bölgesinde yapımı devam eden garın Türkiye'deki tren garları arasında en muhteviyatlı olacağını söyledi.

Tamamlandığında Bursa'daki Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı olacak olan Bursa Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Metro Hattı Projesi hız kesmeden devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz, Mustafa Yavuz, Ahmet Kılıç devam eden projeyi sahada inceleyip yetkili müteahhit firmadan bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve müteahhit firma proje müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Emek-Şehir Hastanesi arasında yapımı devam eden raylı sistem çalışmaları ve Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattında yürütülen çalışmalarla ilgili geniş muhteviyatlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Her iki projenin de etap etap değerlendirildiği yaklaşık bir saat süren toplantının ardından heyet, Geçit'teki yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme gezisi ile ilgili bilgi veren Bursa Milletvekili Refik Özen, "Bugün Mustafa Varank bakanımız, Milletvekili arkadaşlarımız, Valimiz, Ulaştırma Bakanlığı Alt Yapı Hizmetleri Genel Müdürümüz firma yetkilileri bir araya geldik. Emek Şehir Hastanesi Metro Projesi bizim Ulaştırma Bakanlığı üzerinden yaptığımız önemli bir proje, orada malum ihalenin iki sefer iptal olmasından kaynaklı geciklemelerde yaşanmıştı. Artık normal seyrine girdi. Burada Geçit bölgesinde projede aç kapa yaptığımız için trafikte sıkıntılar yaşandı maalesef. Alternatif yollarla trafiği akıtmaya çalıştık. Hala da ulaşımı bu şekilde vermeye devam ediyoruz. Tabiki arzumuz okullar açıldığında bu trafiği çift yönlü açmak. Orada okulların açılmasıyla birlikte yaşanacak yoğunluğu kısmen azaltmaktı. Bugün yaptığımız çalışmada sahada da yerinde tekrar incelemeler yaptık. Şu iki gün yoğun bir çalışmayla inşallah çift şerit gidiş, çift şerit dönüş ikişer şerit olmak üzere trafiği açmayı Geçit bölgesindeki trafik sıkıntısını bu şekilde aşmayı hedefliyoruz. Ondan sonraki süreç zaten şehir hastanesine kadar metro çalışması devam edecek. Özellikle o bölgede oturan Bursa halkımızın ikamet eden vatandaşlarımızın yaşadığı o trafik sıkıntısını da en aza indirmek istiyoruz. İnşallah pazartesi orada biraz daha normalleşmeyi hedefliyoruz. Arka alternatif yollarda yine ulaşıma devam edecek. Çalışma bittiğinde yol 3 şerit gidiş 3 şerit dönüş olacak biz pazartesi günü 2 şer şeridini açmış oluyoruz. 1-2 aylık süreç içerisinde de 3 er şerit olarak trafik açılmış olacak" dedi.

Hızlı tren ile alakalı da müteahhit firma ile kısa bir değerlendirme yaptıklarını ifade eden Özen, "Hızlı trende de şu anda biliyorsunuz hem birinci etap üst yapı ihalesi, ikinci etap altyapı ve üstyapı ihalelerini gerçekleştirmiştik. Müteahhit firma Kalyondu en hızlı bir şekilde finansman noktasında da dış kaynaklı bir finansman sağlanmıştı hızlı tren ile alakalı. Geçtiğimiz sene bir ışık görme töreni de gerçekleştirmiştik ilk tünel ile alakalı. İkinci etapta 10 tane tünel vardı 8'i açıldı 2 tanesinde de yüzde 80'lik bir aşamaya gelmiş durumda. Dolayısıyla hızlı trende de bir aksama olmadan proje hızlı bir şekilde yürüyor. İnşallah 2025'te hızlı trende test sürüşlerini başlatıp akabinde de açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Bursa açısından oldukça büyük bütçeli bir projeyi inşallah nihayete erdirmiş olacağız. İki proje bir biri ile ilişkili hızlı tren garı yaklaşık 25 dönüm arazi üzerinde inşaa ediliyor ve Türkiye üzerindeki en modern hızlı tren garlarıdan birtanesi olmuş olacak. Birbirini engeller bir durum söz konusu olmayacak. Hızlı trene ulaşma noktasında bizim raylı sistem entegrasyonu tamamlayıcı bir unsur olacak. Kestel ilçesinden hızlı tren garına gelmek isteyen bir kişi metroya binip raylı sistemle hızlı tren garına ulaşmış olacak. Bursa için çalışmaya devam ediyoruz. Projelerimizin takibindeyiz. Bir sıkıntı görünmüyor şuanda. Bazen tabi ismediğimiz durumlardan kaynaklı gecikmeler yaşanabiliyor. Ama Bursa halkımızın bu işlerin takibinde olduğumuzu bilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Mudanya yolundaki trafik çilesi yarın bitiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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