Mudanya Zeytin Kooperatifi Yıldız’ı yeniden başkan seçti

Marmarabirlik'e bağlı Mudanya 150 sayılı Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'nin olağan genel kurulunda Ali Yıldız yeniden 4 yıllığına yönetime seçildi.

Marmarabirlik başkan vekilliğine getirilen Şevket Karagöz'den başkanlı devralarak 7 yıldır Mudanya Kooperatifi'ni yöneten Ali Yıldız, olağan kongrede yeniden aday olarak katıldığı kongrede 1875 oyun 1585 adedini alarak 4 yıllığına ekibiyle beraber göreve tekrar seçildi.

Siyasiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile ortakların katıldığı kongre Mudanya Kapalı Cuma Pazarı'nda yapıldı. Divan başkanlığını Hüseyin Çelik'in yaptığı kongre saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Zeytin Kooperatifi Başkanı Ali Yıldız, görevde oldukları süre içersisinde yaptıkları çalışmaları ve yatırımları anlatarak, kendi yönetimleri zamanında rekorlar kırıldığını söyledi. Yıldız'ın konuşmasının sonunda gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Faaliyet raporunu okunarak kabul edilmesiyle yönetim ibra edildi. Maddelerin görüşülüp oylamasının ardından oylamaya geçildi. Mavi ve beyaz listen oluşan listelerin oy kullanma işlemi sonrası 1875 oyun 1585 adedi Yıldız ve ekibine, 272 oy İbrahim Başaran ve ekibine çıkarken, 18 oy ise geçersiz sayıldı. Bir grup ortaklar seçim başladıktan sonra seçim kabinlerine başkaları da giriyor diyerek taşkınlık gösterse de, Mudanya emniyeti aldığı tedbirlerle kısa zamanda gerginliği bastırdı.

Sonuçların belli olmasının ardından Ali Yıldız'ı ilk tebrik eden Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa oldu, "Tarafımıza her türlü çamurun ve iftirânın atıldığı bu seçimde ortaklarımız gereken cevabı vermişlerdir. Bunlar bir daha değil seçimlere katılmak Marmarabirlik'in etrafından geçemezler. Genç ekibimi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek, yeniden seçilen Ali Yıldızı öperek tebrik etti.

Zafer sonrası ortakların omuzlarında kürsüye çıkan Yıldız,, 4 yıl müstahsile büyük bir gayretle hizmete edeceğini ifade ederek, "Bu üretici, kendi çocuklarını yeniden başa geçirmiştir, Marmarabirlik gücünü istikrardan alıyor, bu güç sizlersiniz. Biz çiftçinin yöneticisiyiz, bu yüzden kooperatifin gerçek sahipleri sizlersiniz. Gözünüz, gönlünüz arkada kalmasın. Bu emânet 4 yıl daha emin ellerde. Bu kooperatife yeniden sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ederiz sağ olun var olun" diye konuştu.

Kaynak: İHA