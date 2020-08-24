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Mudanya'da binlerce balık kıyıya vurdu

Bursa'da binlerce balık kıyıya vurdu. Mudanya ilçesindeki göletin su seviyesi ve oksijen miktarının azalması nedeniyle binlerce balık telef oldu.

Mudanya'da binlerce balık kıyıya vurdu 1111

Bursa'nın Mudanya ilçesi Ülkü Mahallesinde bulunan göletteki balık ölümleri vatandaşları korkuttu.