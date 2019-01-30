Mudanya’da emeklilere ücretsiz çay

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Emekli Dayanışma Evi, konuklarına ücretsiz çay ikram ediyor.

Sahil boyundaki Emekli Dayanışma Ev'inde konuklar ücretsiz meşrubat servisinin yanında bütün ihtiyaçlarının da karşılandığını söylüyor. Müesseseye gelen emekliler başka yerlerde 1.25TL içtikleri çayın burada bedava sunulmasından memnun olduklarını belirtti.

Halkın büyük teveccühünü kazanan işletme, emeklilerin uğrak noktası haline geldi. Yapılan servisin yanında deniz manzarasının da keyfini süren vatandaşlar işletmecilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA