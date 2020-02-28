İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Mudanya’da metruk binalar yıkıldı

Mudanya’da metruk binalar yıkıldı

Hasanbey Mahallesi'nde tehlike arz eden metruk binalar, muhtar Vezir Sağlam'ın teşebbüsü ile ev sahiplerinin de görüşleri alınarak yıkıldı.

Mudanya’da metruk binalar yıkıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde metruk binalar yıklıyor.

Hasanbey Mahallesi'nde tehlike arz eden metruk binalar, muhtar Vezir Sağlam'ın teşebbüsü ile ev sahiplerinin de görüşleri alınarak yıkıldı. Dikbayır Sokakta 1. derece arkeolojik sit alanında kalan 1033. ada 10, 11 ve 12 parseldeki 3 metruk bina, Bursa Müze Müdürlüğü nezâretinde Mudanya Belediyesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Muhtar Vezir Sağlam, "Mudanya Belediyesinin katkılarıyla tehlike arz eden yapılar yıkıldı. Şahsım ve mahallem adına emeği geçenlere çok teşekkür ederim" dedi.

Mudanya’da metruk binalar yıkıldı

Mudanya’da metruk binalar yıkıldı

Kaynak: İHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT