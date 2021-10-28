Müdavi ne demek, TDK'ya göre Müdavi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müdavi ne demek? Müdavi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müdavi kelimesi. Peki müdavi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müdavi nedir, müdavi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜDAVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müdavi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müdavi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müdavi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastaya bakan (kimse)

