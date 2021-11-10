Dolan Taşı ne demek, TDK'ya göre Dolan Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Yıldız futbolcu Ihattaren 19 yaşında bunalıma girdi, futbolu bırakıyor!Bella Hadid bir senedir her gün her gece ağlıyor! Paylaşımı takipçilerini şaşkına uğrattı!Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru şartları 2021Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gösterilerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anıldıDünyaca ünlü çift Megan Fox ve Machine Gun Kelly Türkiye'de! İstanbul Havalimanı'nda görüntülendiler!Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret açıklaması!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Başhekimlere mektup! "Nöbet düzenlemelerini insani koşullara ulaştırmakta irade ortaya koymalıyız"Müddeialeyh ne demek, TDK'ya göre Müddeialeyh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Football Manager 2022 resmen çıktı! FM 2022'nin fiyatı ne kadar, sistem gereksinimleri neler?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Müddeialeyh ne demek, TDK'ya göre Müddeialeyh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müddeialeyh ne demek, TDK'ya göre Müddeialeyh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müddeialeyh kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müddeialeyh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müddeialeyh nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müddeialeyh kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müddeialeyh ne demek, TDK'ya göre Müddeialeyh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müddeialeyh ne demek? Müddeialeyh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müddeialeyh kelimesi. Peki müddeialeyh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müddeialeyh nedir, müddeialeyh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜDDEİALEYH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müddeialeyh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müddeialeyh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müddeialeyh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Davalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT