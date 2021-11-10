Müddeialeyh ne demek, TDK'ya göre Müddeialeyh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müddeialeyh ne demek? Müddeialeyh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müddeialeyh kelimesi. Peki müddeialeyh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müddeialeyh nedir, müddeialeyh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜDDEİALEYH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müddeialeyh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müddeialeyh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müddeialeyh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Davalı

