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Müdrike ne demek, TDK'ya göre Müdrike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müdrike kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müdrike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müdrike nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müdrike kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müdrike ne demek, TDK'ya göre Müdrike kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müdrike ne demek? Müdrike TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müdrike kelimesi. Peki müdrike ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müdrike nedir, müdrike kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜDRİKE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müdrike kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müdrike kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müdrike kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anlık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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