Müdür Başyiğit, Ulusal Bilim Kampı’nın açılış törenine katıldı

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Konya'da 4. Ulusal Bilim Kampı'nın açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 11-14 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Ulusal Bilim Kampının açılış programı, Konya Dedeman Otel'de yapıldı.

Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarının (Proje Okulları) yönetici, öğretmen ve öğrencileri arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak, öğrencilerin gözlem, keşif, sorgulama, problem çözme ve model oluşturma becerilerini geliştirmek ve onları bilimsel çalışma yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen bilim kamplarının 4'üncüsü Konya'da gerçekleştiriliyor. 11. Kalkınma Planında yer alan"Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır" ve 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "Fen ve Sosyal Bilimler Liselerinin Yükseköğretim Kurumlarıyla İş Birlikleri Artırılacak ve Akademik Bilginin Beceriye Dönüştürülmesi Sağlanacak" hedeflerine ulaşılmasına ortam sağlamak için yapılan bilim kampının daha önceki programları Samsun, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilmişti.

Daha önceki bilim kamplarında öğrenciler aldıkları eğitimler ile Bilgisayar Yazılımı, Mekatronik ve Temiz Ürün, Endüstri 4.0, Farmakoloji, Akıllı Şehir Planlaması, Temiz ve Yenilenebilir Enerji, Akıllı ve Yenilikçi Şehir Uygulamaları, Konut, Sanayi, Ulaşım ve Tarım Sektörlerinde Enerjinin Verimli Kullanılması Uygulamaları, Temiz ve Yenilenebilir Enerji, Daha Sağlıklı Bir Türkiye İçin Farmakoloji, Temel Bilimler, Sosyal Bilimler, Endüstriyel Tasarım konularında sayısız eser ortaya çıkarmışlar, üniversitelerin Akademik Değerlendirme Kurullarının onayından geçen seçkin eserler düzenlenen programlarda sergilenirken kategorilerinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirilmişti.

4. Ulusal Bilim Kampına Kütahya'dan katılan Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencileri ROBOTAV Robot Yarışması sunumunu yapacaklar.

İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mehmet Zorlu 4. Ulusal Bilim Kampı açılışı için bulundukları Konya'da Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi standını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldiler. Hasan Başyiğit, öğrencileri kampa katılımlarından dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA