Müdür Başyiğit, yıkım kararı alınan okulda incelemelerde bulundu

Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, can güvenliği tehlikesi nedeniyle yıkım çalışmalarına başlanacak olan Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu'nda incelemelerde bulundu.

Yıkım çalışmalarına başlanacak olan ve taşınma işlemleri devam eden binada incelemelerde bulunan ve taşınma işlemleri konusunda bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, en kısa sürede taşınma işleminin gerçekleşeceğini belirterek eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamayacağını ifade etti. Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu, ikinci dönem eğitim öğretim faaliyetlerine yeni binasında devam edecek.

Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu binasında yapılan deprem incelemeleri sonrasında, can güvenliği tehlikesi nedeniyle bina için yıkım kararı alınmasından dolayı, Bahattin Çini Özel Eğitim Mesleki Okulu, Şehit Türkan Türkmen Tekin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi binasına taşınacak. Şehit Türkan Türkmen Tekin Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi ise Borsa İstanbul tarafından inşa edilen binaya taşınacak.

Kaynak: İHA