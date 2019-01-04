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Müdür Gür, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Müdür Gür, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Hakkari Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Hakkari'de kaliteli bir eğitim için çalışan Müdür Gür, kentin en güzel ve başarılı okullardan biri olan Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet eden ve onlara değişik sorular soran Müdür Gür, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek, ildeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi için bilgiler verdi.

Müdür Gür, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Müdür Gür, okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kaynak: İHA

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