Müdür Karayıldırım seminer verdi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Mal Müdürü Yasin Karayıldırım seminer verdi.

Arguvan Mal Müdürü Yasin Karayıldırım tarafından, mevzuatlar hakkında, ilçede görev yapan tüm kurum müdürlerine seminer verilerek, yapılacakları anlattı. Taşınır mal yönetmeliğin amaç ve kapsamının daha iyi bilinmesi gerektiğini belirten Karayıldırım, bu konuya dikkat etmelerini vurguladı. Karayıldırım, seminerde özetle şu konuları anlattı:

"Taşınır işlemlerinde görevliler ve sorumlulukları, Defter ve belgeler, Taşınır İşlemleri, Taşınırların kayıp ve yok olmasında sorumluluk halleri, Harcama birimleri arasında taşınırların devri, Sayım ve devir işlemler, Taşınırların numaralandırılması, Kod sistemi, Yıl sonu işlemleri."

Kaynak: İHA