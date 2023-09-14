Müdür Mahmut Bahadur: “Eğitim öğretim yılımız sorunsuz başladı”

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, 2023-2024 eğitim öğretim yılına birkaç okulda devam eden güçlendirme çalışmalarının dışında sorunsuz başlandığını söyledi.

Gediz ilçesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı ve İlköğretim Haftası kutlamaları çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Törende bir konuşma yapan Bahadur, "11 Eylül itibariyle başlayan 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında; dünyevi anlamda varlık sebebimiz ve geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına, 58 okul ve kurum, 818 personel, 7400 öğrencimiz ile birkaç okulumuzda devam eden güçlendirme çalışmaları dışında sorunsuz bir şekilde başlıyoruz" dedi.

Öğrencilerin geleceğin teminatı olduğunu da belirten Bahadur, "Bütün gayretimiz sizlerin iyi yetişmesi içindir. Geleceğin bilim adamları, yöneticileri, öğretmenleri, doktorları, sporcuları, sanatçıları sizler olacaksınız. Bizler de bunun için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Okuyan, araştıran, sorgulayan, ülkesini, milletini, bayrağını, tarihini seven değerler olarak yetişmeniz en büyük amacımızdır. Velilerimiz bize emanet ettiğiniz evlatlarınız bizim de evlatlarımızdır. Eğitim yuvalarında en iyi şekilde yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları noktasında elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Anne baba ilgisi olmadan öğrencilerimizin istenilen başarıya ulaşması çok zordur. Bu anlamda yanımızda olmanız bizlere güç verecektir" ifadelerini kullandı.

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Bahadur son olarak, "2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının Milli Eğitim camiasına, onları büyük bir sabırla hem kalben hem de zihnen eğiten, özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimize, yarınımızın umudu, geleceğimizin güvencesi sevgili öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını ve ülkemiz için başarılara imza atabileceğimiz verimli ve başarılı bir yıl olarak geçmesini diliyorum" dedi.

Törene, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İsmail Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Konca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, daire amirleri, siyasi parti temssilcileri öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)