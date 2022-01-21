Müdür (Öğrenci Yurdu) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Müdür (Öğrenci Yurdu) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Müdür (Öğrenci Yurdu) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Müdür (Öğrenci Yurdu) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Müdür (Öğrenci Yurdu) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Müdür (Öğrenci Yurdu) Maaşı Ne Kadar? 2022 Müdür (Öğrenci Yurdu) Maaşları

Müdür (Öğrenci Yurdu) maaşı ortalama olarak aylık 13125_TL'dir. En düşük Müdür (Öğrenci Yurdu) maaşı 9250_TL, En yüksek ise 17000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müdür (Öğrenci Yurdu) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1411.03

Meslek Adı :

Müdür (Öğrenci Yurdu)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ağırlama, Perakende Ve Diğer Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

Otel, Lokanta Ve Restoran Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Otel Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Öğrencilerin, temiz, güvenli ve rahat bir ortamda barınabilmeleri ve gerektiğinde sağlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için görevli olduğu yurdu kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yöneten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Müdür (Öğrenci Yurdu), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yurdu, kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yönetmek,

b) Öğrencilerin yaşama ve çalışma ortamlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi için gerekli önlemleri aldırmak,

c) Öğrenci sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak,

d) Kayıtlı olmayanların yurtta barındırılmaması için gerekli önlemleri almak,

e) Gerektiğinde yurdun her yerini personel ile birlikte denetlemek,

f) Her türlü demirbaş ve malzemenin kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak ve gerekli önlemleri almak,

g) Kendisine bağlı çalışanların görev dağılımlarını yapmak ve çalışanları denetlemek,

h) Yurdun işleyişine ilişkin talimatname hazırlamak,

i) Yurt ve depozito ücretlerinin zamanında yatırılmasını sağlamak ve takip etmek,

J) Yurdun her türlü bakım ve onarım ihtiyacının giderilmesini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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