Müdür Onhan, sıfır atık belgesini Başkan Çınar’a takdim etti

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, "Dünya Çevre Koruma Haftası" nedeniyle Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret ederek, çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına Yeşilyurt'ta gerçekleşen hizmetlerden dolayı verilen "Sıfır Atık" Belgesini takdim etti.

Yeşilyurt Belediyesinin çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik örnek hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden "Sıfır Atık" projelerini desteklemek amacıyla bugüne kadar çok ciddi hizmetlerde bulunan Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum. Ülke genelinde "Sıfır Atık" projelerini en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında Yeşilyurt Belediyemiz gelmektedir. Çöplerin ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atık çöplerin oluşmaması adına ilçe genelinde gerçekleşen çalışmaların yanı sıra hizmet binalarına yerleştirilen geri dönüşüm atık kutuları ve personellere yönelik eğitim çalışmalarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Yeşilyurt Belediyesine "Sıfır Atık" Belgesi verilmesi uygun görülmüştü. Bizlerde bugün Belediye Başkanımızı ziyaret ederek belgeyi takdim ettik, hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yatırımlarımız, ödüller ve belgelerle daha özel ve anlamlı hale geldi"

'Sıfır Atık" Belgesinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin insan hayatını tehdit ettiği günümüz dünyasında toplum sağlığını korumak, temel sağlıklı ve düzenli beslenme, doğal ürünleri tüketme ve çevremizi korumaktan geçer. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmek yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik verimli, kalıcı ve faydalı işlerin altına imza atmaktayız. "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" anlayışıyla hareket ederek bize emanet edilen çevremizi ve doğamızı korumak adına çok ciddi yatırımlarımızı Yeşilyurt'a kazandırmaktan onur duymaktayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uhdesinde başlatılıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleşen "Sıfır Atık" projesini yatırımlar ve projelerle en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında olmanın gururunu yaşıyoruz. Teknik donanımı ve alt yapısıyla bölgemizde başka bir örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma ile 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimizin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerimiz, okullarda ki eğitim programlarımız, hizmet binalarımız başta olmak üzere okullara, kurum ve kuruluşlar ile sitelere yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kutularımızla atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesine büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Çevre yatırımlarında Türkiye'deki 1.359 belediye arasında ilk 5'e girmek büyük bir başarıdır. Bunu kalıcı ve sürekli hale getirmek adına da hiç durmadan çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ise bu hizmetlerimiz neticesinde Yeşilyurt Belediyemize " Sıfır Atık" belgesi vermeyi uygun gördü. İl Müdürümüz Sayın Fikret Onhan tarafından takdim edilen "Sıfır Atık" belgesinden dolayı Çevre Ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a şahsım ve hemşehrilerim adına saygılarımı ve teşekkürlerimi gönderiyorum. Çevre hizmetlerimizin başarıyla hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze ise ayrıca teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim "diye konuştu.

Kaynak: İHA