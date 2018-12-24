Müdür Şahin’den Başhekim Vekili Türe’ye teşekkür plaketi

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe'yi makamında ziyaret ederek polis okulu öğrencilere verdikleri destek ve sağdıkları kolaylıktan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Ogün Şahin, beraberinde Müdür Yardımcısı Vedat Çobanoğlu ile birlikte Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe'yi makamında ziyaret ettiler. Ogün Şahin, okullarına yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerinin Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde heyet raporu alımlarında hastane Başhekim Vekili Uzm. Dr. Eda Türe'nin göstermiş olduğu yakın ilgi ve destekten dolayı kendisine teşekkür etti. Müdür Şahin, Eda Türe'ye teşekkürlerini ve şükranlarını içeren bir plaket takdim etti.

Kaynak: İHA