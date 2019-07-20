Müdür Sünnetçioğlu’ndan Erciş Devlet Hastanesine ziyaret

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Erciş Devlet Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Müdür Sünnetçioğlu, beraberindeki Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Taman ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Gür ile hastaneyi ziyaret ederek, Erciş İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Özay ve hastane yöneticileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlık hizmeti sunumunun tamamıyla bir ekip işi olduğunu belirterek, "Sağlık camiası olarak, ilimizde sağlık hizmetini hep birlikte sağlamaktayız. Bu hizmeti daha iyi noktalara taşımak da hepimizin ortak görevi, ortak amacıdır. Pozisyonumuz ne olursa olsun bu doğrultuda her birimizin yapacağı, yapabileceği şeyler bulunmaktadır. Herkesin gücü ve yapabilecekleri nispetinde katkı sağlayacağını inanıyorum. Hastanelerimizi de ve cefakar sağlık çalışanlarımızı da tanımakla beraber yeni projeler üretmekteyiz. Durmadan ve yorulmadan çalışacağız. Hastanelerimizi yerinde inceleyerek eksiklikleri giderirken, sağlık çalışanlarımıza moral ve motivasyon sağlayarak elbirliğiyle il ve ilçelerimizi sağlık alanında ileriye taşıyacağımızı düşünmekteyiz. Bu amaç doğrultusunda çaba sarf etmekteyiz" dedi.

Doç. Dr. Sünnetçioğlu, daha sonra hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret etti. Müdür Sünnetçioğlu, hasta ve hasta yakınlarına aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini de sorduktan sonra, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Kaynak: İHA