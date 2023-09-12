Müdür Tunçel: “Bizim geleceğimiz iyi nesillerle mümkün olacaktır”

Muş'un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, "Bizim geleceğimiz sadece iyi yetiştireceğimiz ve geleceğimizi teminat altına alan iyi nesillerle mümkün olacaktır" dedi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla Seçme ve Saliha okullarını ziyaret eden Müdür Yalçın Tunçel, öğretmenlerle ve idarecilerle toplantı yaptı. Göreve yeni başlayan öğretmenlere başarılar dileyen Tunçel, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılının verimli olmasını temenni etti. Tunçel, "Okullarımızda öğrettiğimiz her ilke ve her ders öğrencilerimiz tarafından bir hayat ilkesi haline getiriliyorsa işte o zaman yarına hazır insanlar yetiştiriyoruz demektir. Bunun için öğretmenlerimize de çok büyük görevler düşüyor. İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin en iyi şekilde yetişmeleri için öğretmenlerinin takibi çok önemlidir. Öğrencilerimizin yetenekleri nedir? Becerileri nelerdir? Hangi alanda iyi, bunları gözlemleyip öğrencilerimizi ona göre yönlendirip ve aileleriyle de bu bilgileri paylaşırlarsa işini iyi bilen, uzman kadroları hayata hazırlamış oluruz. Bizim geleceğimiz sadece iyi yetiştireceğimiz ve geleceğimizi teminat altına alan iyi nesillerle mümkün olacaktır. Çocuklarımızı ülkesine bağlı, milletine sadık bireyler olmaları hususunda hassasiyet göstereceğinizden şüphem yok. Eğitim öğretim yılının, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, o çocuklarımızın geleceğini şekillendiren öğretmenlerimize, cefakar, vefakâr anne ve babalarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Müdür Tunçel, Saliha Okulunu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)