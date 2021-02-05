Müdür Yardımcılığı sınavı 2021 başvuru ne zaman? Müdür yardımcılığı sınavı 2021 başvuru şartları neler?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi sonrası EKYS 2021 başvurusu hakkında detaylar belli oldu. Müdür Yardımcılığı sınavına katılacak adaylar için detayları haberimizde derledik. MEB ve ÖSYM arasında protokol yapıldı. İmzalanan protokol ile okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavın ismi ‘ Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’(EKYS) oldu. 2021 yılında yapılacak EKYS için başvuru detayları haberimizde...

EKYS 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

EKYS 2021 başvuruları 6 Şubat itibariyle başlayacak. Adaylar başvurularını 11 Şubat tarihine kadar yapabilecek.

2021 EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretleri henüz belli olmadı. Detaylar gelince haberimize ekleyeceğiz.

MEB yönetici atama yönetmeliği yenilendi

MEB EKYS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMDA MI?

MEB EKYS başvuru kılavuzu 6 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak.

EKYS 2021 SINAVI NE ZAMAN?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları, 7 Nisan'da açıklanacak.

MÜDÜR VEYA MÜDÜR YARDIMCISI ŞARTLARI NELER?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar şöyle;

MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) Yükseköğretim mezunu olmak.

b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

c) Eğitim Yönetimi Sertifikasına sahip olmak.

ç) Yöneticiliğe ilk defa görevlendirilecekler bakımından bu Yönetmelikte belirtilen sınavlarda başarılı olmak.

d) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.

e) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak.

f) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

(2) Bazı alan öğretmenleri ya da tüm öğretmenleri yazılı sınav/değerlendirme/uygulama sınavı sonucuna göre atanan eğitim kurumlarının yöneticiliklerine görevlendirileceklerde, bu eğitim kurumlarına daha önce aynı süreçlerden geçerek öğretmen olarak atanmış olma şartı aranmaz.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar şöyle;

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında asaleten görev yapmış olmak.

(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri kapsamında olmak,

b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmeni olmak,

c) Özel eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde; bilim ve sanat merkezleri için bilim sanat merkezinde kadrolu olarak görev yapmış olmak, rehberlik ve araştırma merkezleri bakımından Rehberlik, diğer özel eğitim kurumları bakımından Özel Eğitim öğretmeni olmak,

ç) Fen liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji öğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil öğretmeni olmak,

e) Güzel sanatlar liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik öğretmeni olmak,

f) Spor liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde Beden Eğitimi öğretmeni olmak,

şartları aranır.

(3) İkinci fıkrada belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

EKYS NEDİR?

EKYS; okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavlardır.

MEB ile ÖSYM arasındaki protokolle, okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılacak sınavın adı 'Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) oldu.