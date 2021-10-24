Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür Yardımcısı Maaşları ve İş İlanları

Müdür Yardımcısı görev tanımı nedir, Müdür Yardımcısı ne iş yapar, Müdür Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müdür Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müdür Yardımcısı Tanımı;

Çalışan performansını değerlendirmek ve gerektiğinde rehberlik etmek, Projeleri tamamlamak, günlük aktiviteleri düzene koymak veya yeni hedefleri karşılamak için çalışanlara görev devretmek, Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek, Müdür tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Müdür Yardımcısı Maaşları

Müdür Yardımcısı maaşı ortalama aylık 8.500 - TL’dir. En düşük Müdür Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 12.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müdür Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Müdür Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Müdür Yardımcısı Ne İş Yapar?

Çalışan performansını değerlendirmek ve gerektiğinde rehberlik etmek, Projeleri tamamlamak, günlük aktiviteleri düzene koymak veya yeni hedefleri karşılamak için çalışanlara görev devretmek, Çalışanlar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek, Müdür tarafından kendisine atanan görevleri yerine getirmek.

Şirketin sürekliliği ve etkinliği için çalışan genel müdür yardımcısının görev sorumlulukları şu şekildedir:

Genel müdürün kendisine yönlendirdiği işleri yapmakla yükümlü olmak,

Aylık faaliyet raporlarını analiz etmek ve değerlendirmek,

Çalıştığı şirketin dengeli ve kârlı bir şekilde yükselme göstermesi için kısa ya da uzun vadeli hedefler belirlemek,

Şirketlerde üretim için gerekli olan makine, insan gücü, malzeme ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek,

Şirket faaliyetleri için etkili ve uygun organizasyonlar planlamak,

Çalıştığı şirketin ekonomik, mali, yasal, sosyal ve teknolojik koşullara uyumlu olmasını sağlamak adına çalışmalar yapmak,

İleriye dönük sağlam projeler hazırlamak,

Şirketin imajını, kimliğini ve kültürünü geliştirmek adına projeler, yeni fikirler tasarlamak,

Şirketle ilgili yapılan birtakım toplantılara Genel Müdür adına ya da kendi adına katılım sağlamak.

Müdür Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Politika Ve Planlama Müdürleri

Müdür Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müdür Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 1213.23 olarak belirlenmiştir



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